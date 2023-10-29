فيديو.. مروّجو المواد المخدرة يتساقطون تباعاً.. ورجال الأمن لهم بالمرصاد

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن بوادي الدواسر قام بترويج 5 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بمركبته.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الميانمارية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أن قوات الأمن بالرياض تمكنت من القبض على 3 مواطنين قاموا بانتحال صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب، إضافة إلى مواطنَيْن اعتديا على مركبة آخر بتكسير زجاجها لخلافهما معه.
وفي دومة الجندل، تمّ القبض على مواطنَيْن قاما بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
ونجحت شرطة مكة المكرّمة في ضبط مقيم من الجنسية البرماوية ومواطن قاما باتخاذ منزل شعبي وكراً لترويج مادة الحشيش المخدّر والإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين.