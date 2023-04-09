تعليم المدينة المنورة.. 855 متطوعًا يشاركون في خدمة المصلين في المسجد النبوي

ويدعم 367 شاباً و488 فتاة الجهود الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن قاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان ضمن 14 فرصة تطوعية أتيحت لهم عبر مركز إيثار التطوعي للأعمال التطوعية بتعليم المدينة المنورة, تشمل الأعمال الميدانية في المسجد النبوي الساحات, وتنظيم دخول وخروج المصلين في قسمي الرجال والنساء, ودعم خدمات الإشراف والتنظيم عند الأبواب والمصليات والمرافق, وإرشاد التائهين, وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتوفير العربات لهم, ومساندة جهود تنظيم سفر إفطار الصائمين والإشراف على توزيع الوجبات وسقيا زمزم على السفر في الساحات وداخل المسجد, والخدمات الميدانية المصاحبة لخيمة الإفطار الرمضاني للصائمين ضمن الأنشطة والبرامج الاجتماعية والإنسانية لمبادرة، وفق "خير المدينة" التي تشارك فيها جهات حكومية وخيرية لخدمة ضيوف الرحمن قاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأهالي المدينة المنورة.