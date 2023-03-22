بيشة.. "عملية تكميم" تُعيد الحركة لمواطن في العقد الثامن

تَمَكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، من إعادة الحركة لمواطن ثمانيني والتعافي من بعض الأمراض المزمنة بعد عملية تكميم ناجحة.
وأوضحت "صحة بيشة"، أن مواطنًا في العقد الثامن من العمر راجع عيادة السمنة وكان يعاني من أمراض عدة؛ منها السمنة المفرطة، والضغط، وسرطان اللوكيميا، ونقص التروية للقلب، ومرض السكر النوع الثاني، وكذلك فشل كلويّ مزمن، وكان لا يستطيع الحركة وعلى كرسي متحرك.
وأضافت "صحة بيشة": تم عمل الفحوصات اللازمة من مختلف التخصصات، وتم إجراء عملية التكميم عن طريق المنظار.
وأبانت أن المريض خرج في اليوم التالي وهو بحالة مستقرة، وتَحسنت حالته، وبدأ يستعيد الحركة بدلًا من الكرسي المتحرك.
أجرى العملية فريق طبي مكون من: استشاري جراحة السمنة والمناظير الدقيقة الدكتور فايز عبدالله الصفار، وأخصائي الجراحة محمد عبيد، شارك فيها الأطباء متدربو الزمالة الجراحية السعودية حنان عامر البيشي، أمل الغامدي، يوسف الغامدي، محمد سعد الدعرمي.
جدير بالذكر أنه خلال شهر فبراير 2023م، تم استقبال عدد (6575) مستفيدًا في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد (9624) مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى (715)؛ فيما تم إجراء (427) عملية جراحية.