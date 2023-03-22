بيشة.. "عملية تكميم" تُعيد الحركة لمواطن في العقد الثامن

وأوضحت "صحة بيشة"، أن مواطنًا في العقد الثامن من العمر راجع عيادة السمنة وكان يعاني من أمراض عدة؛ منها السمنة المفرطة، والضغط، وسرطان اللوكيميا، ونقص التروية للقلب، ومرض السكر النوع الثاني، وكذلك فشل كلويّ مزمن، وكان لا يستطيع الحركة وعلى كرسي متحرك.