36 في جازان و8 بالسودة.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة لليوم

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف)، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.