36 في جازان و8 بالسودة.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة لليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس على معظم المناطق.
وسجلت جازان أعلى درجة حرارة 36 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 8 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 35 مئوية في مكة المكرمة وجدة والقنفذة وينبع، و33 درجة في المدينة المنورة ووادي الدواسر.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة بـ8 مئوية، وطريف والقريات 11 درجة، وأبها والباحة وعرعر 13 مئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف)، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.
كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران وتبوك؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والجوف، والأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك والشرقية، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.