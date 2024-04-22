محليات

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 22500 قرصًا محظورًا بالدائر

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 22500 قرصًا محظورًا بالدائر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (22500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود بجازان

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org