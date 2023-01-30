عدد المتقاعدين 720 ألف فقط.. كاتب سعودي: المواطن المتقاعد أولى بالتأمين الطبي من الوافدين

ويضيف الكاتب: "أغلب المتقاعدين، سواء نظامًا أو مبكرًا، كانوا تحت مظلة جهات أعمالهم من الناحية الصحية، وبعد أن أُحيلوا للتقاعد فقدوا تلك الميزة المهمة؛ مما وضعهم في موقف حرج مع المستشفيات الخاصة التي كانوا يعالجون فيها، حيث إن البعض منهم لديهم ملفات سابقة لهم ولأهاليهم ومواعيد مجدولة لا تحتمل التأخير، وربما عمليات وخلافها، ولكن بعد الإحالة للتقاعد تغيَّرت المسألة، حيث ارتفعت الفواتير التي لا يستطيعون تسديدها أو الذهاب للمستشفيات الحكومية التي تعاني من تأخر المواعيد ـ إذا كان الطبيب المطلوب هناك ـ أما المتقاعد الذي ليس لديه تأمين طبي من الأساس فالمشكلة أكبر".