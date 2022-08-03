تحديث جديد من "الأرصاد" حول الحالة الممطرة: تتواصل ابتداء من اليوم وحتى الأحد

ويُتوقّع أن يستمر تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد على منطقة جازان، ويشمل محافظات: فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، العيدابي، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبوعريش، وصامطة، والطوال، ومنطقة نجران ويشمل محافظات: حبونا، بدر الجنوب، شرورة، ومنطقة عسير ويشمل: أبها، خميس مشيط، النماص، رجال المع، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة، وبارق، بالإضافة إلى منطقة الباحة ويشمل: الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة ومنطقة مكة المكرمة ويشمل: الطائف، ميسان، اضم، العرضيات، الكامل، الخرمة، رنيه، المويه، القنفذة، الليث.