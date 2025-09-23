العجمي: اليوم الوطني محطة فخر تؤكد وحدة الوطن ونهضته

اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو فرصة لتأكيد قيم الانتماء والوحدة الوطنية، واستحضار ما تحقق من إنجازات في ظل رؤية المملكة 2030، حيث التحول الاقتصادي، والنهضة العمرانية، والابتكار في شتى المجالات. إنه يوم يبعث في النفوس الطمأنينة بأن هذا الوطن يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، بفضل قيادته الرشيدة وشعبه الوفي.