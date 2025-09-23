العجمي: اليوم الوطني محطة فخر تؤكد وحدة الوطن ونهضته

قال عضو هيئة الصحفيين السعوديين، مستشار في الإعلام الرقمي، محلل سياسي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو مناسبة عظيمة تعكس مسيرة التوحيد والبناء التي بدأها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – حينما جمع الشتات ووحّد القلوب تحت راية واحدة، لتولد دولة راسخة على أسس العقيدة والعدل والوحدة.
في هذا اليوم يتجدد الاعتزاز بالماضي المجيد، والوفاء للتضحيات التي بذلها الآباء والأجداد، كما يتجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز #الملك_سلمان وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز #محمد_بن_سلمان – حفظهما الله – اللذين يقودان الوطن برؤية استثنائية نحو النهضة والتجديد والريادة العالمية.
اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو فرصة لتأكيد قيم الانتماء والوحدة الوطنية، واستحضار ما تحقق من إنجازات في ظل رؤية المملكة 2030، حيث التحول الاقتصادي، والنهضة العمرانية، والابتكار في شتى المجالات. إنه يوم يبعث في النفوس الطمأنينة بأن هذا الوطن يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، بفضل قيادته الرشيدة وشعبه الوفي.
وفي كل عام، ومع هذه الذكرى، يزداد الفخر بهذا الكيان العظيم، ويزداد العزم على أن تبقى المملكة شامخة، حاضنة للإسلام، ومركزًا للقوة الإقليمية والدولية، ووطناً يليق بأبنائه كما يليقون به.