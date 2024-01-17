"الراجحي" يرعى حفل توقيع اتفاقية مشروع بحث الحالات الاجتماعية في مرحلته الثانية

وأكّد نائب الوزير المكلّف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان جريس الجريس، خلال كلمته، في أثناء الحفل أن الوزارة تسعى إلى دعم الفئات الأشد حاجة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تمّ تطوير نظام الضمان الاجتماعي المطوّر بناءً على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، لتحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.