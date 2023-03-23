"الخضيري": يوم المسؤولية الاجتماعية يكرّس أهمية نشر ثقافة العمل المجتمعي

وأوضح الدكتور الخضيري، أن الجامعة ملتزمة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال برامجها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع؛ حيث قدمت العديد من المبادرات الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع، إضافة إلى المشاركة في العديد من المبادرات والأنشطة الاجتماعية؛ مؤكدًا أن الجامعات تعد من المؤسسات الأولى في التأثير في المجتمع؛ مما يُحَتّم عليها مسؤولية تبني المبادرات والفعاليات للإسهام في نشر الوعي بالمسؤولية الاجتماعية.