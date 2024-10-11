شركة عبد الرحمن الراشد تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي السعودي

يُذكر أن شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده تأسست عام 1992 م، كشركة متعدّدة الاستثمارات تعمل في قطاعات متنوعة منها المقاولات وتطوير العقارات والرعاية الصحية وإدارة الاستثمار، وقد أنجزت على مدى أكثر من 25 عامًا سلسلة من المشروعات العقارية الرائدة على مستوى المملكة بشكل عام، وبالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بشكل خاص.