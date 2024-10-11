شركة عبد الرحمن الراشد تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي السعودي

أعلنت شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده، توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي السعودي، في معرض ريستاكس العقاري أكبر معرض عقاري بالمملكة بهدف تقديم الحلول التمويلية للمواطنين المستفيدين من برامج الإسكان، والراغبين في تملك الوحدات السكنية في مشروعي: جوهرة البحيرات في ضاحية سدايم بمحافظة جدة، وجوهرة مكة في ضاحية بوابة مكة في مكة المكرمة.
وقد وقع مذكرة التفاهم المهندس إياد الأتاسي مدير تطوير الاعمال لمشاريع وزارة البلديات والإسكان، ووقعها من طرف البنك الأهلي السعودي الاستاذ محمد الشكوان رئيس تمويل الافراد، وذلك على هامش أعمال معرض ريستاتكس العقاري المقام في سوبر دوم جدة.
وأعربت إدارة شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده، عن سعادتهم بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، التي تسهم في تمكين الراغبين في التملك بمشاريعنا، والاستفادة من الخيارات السكنية ومميزاتها العديدة، والتي تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وتجمع بين الجودة العالية والأسعار التنافسية والمساحات الواسعة التي تتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية، وتحقق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق.
يُذكر أن شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده تأسست عام 1992 م، كشركة متعدّدة الاستثمارات تعمل في قطاعات متنوعة منها المقاولات وتطوير العقارات والرعاية الصحية وإدارة الاستثمار، وقد أنجزت على مدى أكثر من 25 عامًا سلسلة من المشروعات العقارية الرائدة على مستوى المملكة بشكل عام، وبالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بشكل خاص.