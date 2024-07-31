بعد انقطاعها في باريس.. "نسيب": شكرًا لرجال شركة الكهرباء في جدة.. يكافحون الصيف اللاهب لنعيش حياتنا بهدوء

وفي مقاله "بين كهرباء باريس وجدة!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "من يتخيل الحياة من دون كهرباء، وبالأمس، باريس مدينة الأنوار، بدت وكأنها مدينة أشباح، وتعطَّل نبض المدينة، سهر الليل، كل شيء فيها.. أتحدَّث هنا عن باريس، هذه المدينة التي كانت طرفًا في نور العالم، وحين انطفأ نورها لدقائق؛ أصبحت مشهدًا لخراب الليل، لتصحو فئرانها التي تكره الأشياء المهذبة، وتستغل الظلام الدامس قبل أن يحرقه عليها الضوء.. ما علينا مما حدث لباريس، التي أحرجها الضوء في حضور استضافتها للألعاب الأولمبية، لتعود الكهرباء، وتعود معها الحياة".