"الوطنية للإسكان" و"تطوير المربع الجديد" يوقعان مذكرة تفاهم لتطبيق معايير تقييم الاستدامة

وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجهتين، واستكشاف الفرص المتاحة في مجال تقييم الاستدامة، وتحقيق التعاون المستقبلي والغايات المشتركة؛ لتعزيز التكامل في مشاريع الاستدامة، وتعزيز مفهومها في المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعات، ضمن مشروع تطوير المربع الجديد، الذي تقدر مساحته الإجمالية بحوالي 19 مليون متر مربع وأكثر من 27 مليون متر مربع إجمالي مسطحات البناء، تشمل أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، بطاقة استيعابية لـ 450 ألف نسمة.