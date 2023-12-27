"الوطنية للإسكان" و"تطوير المربع الجديد" يوقعان مذكرة تفاهم لتطبيق معايير تقييم الاستدامة

وقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC وشركة تطوير المربع الجديد، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم لتطبيق معايير تقييم الاستدامة لمشروع بناء أحدث داون تاون بمدينة الرياض، بمعايير ومواصفات تتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ومثّل "الوطنية للإسكان" في توقيع مذكرة التفاهم رئيس قطاع الحلول المهندس ريان العقل، فيما مثّل شركة تطوير المربع الجديد الرئيس التنفيذي المكلف المهندس صباح بركات،
وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجهتين، واستكشاف الفرص المتاحة في مجال تقييم الاستدامة، وتحقيق التعاون المستقبلي والغايات المشتركة؛ لتعزيز التكامل في مشاريع الاستدامة، وتعزيز مفهومها في المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعات، ضمن مشروع تطوير المربع الجديد، الذي تقدر مساحته الإجمالية بحوالي 19 مليون متر مربع وأكثر من 27 مليون متر مربع إجمالي مسطحات البناء، تشمل أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، بطاقة استيعابية لـ 450 ألف نسمة.
ويعني نظام تقييم الاستدامة بتقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير، وتصنيفها بناءً على المتطلبات والنقاط التي تم استيفاؤها وإحرازها، ويتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتي التصميم والإنشاء، وتصنيف المشاريع إلى خمس مستويات بحسب النقاط المحرزة، التي تبدأ من 20 نقطة للمستوى الأخضر وتصل إلى 80 نقطة فأكثر للمستوى الماسي.
ويوفر برنامج "البناء المستدام" العديد من الخدمات التي تسهم في رفع جودة واستدامة الوحدات العقارية، سعياً منه لتحسين الوحدات المعروضة، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير مجتمعات ومباني أكثر استدامة، وتكوين نواة اجتماعية تسهم في تغير مفهوم الاستدامة للمجتمعات والمباني، وتوعية الأفراد والمطورين بكونه الخيار الأمثل، وتقليل الخسائر المادية والاقتصادية جراء الهدر المصاحب لعمليات البناء والإنشاء.