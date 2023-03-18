الجلواح: العمل بالمولات للموظفين ورجال الأمن وغيرهم خلال رمضان 6 ساعات

ولفت "الجلواح" إلى أن إجازة العيد تبدأ من الجمعة (وهو إجازة لا تُحسب من إجازة العيد الذي يبدأ من السبت إلى الثلاثاء)، للقطاع الخاص، أو لنهاية الأسبوع بالنسبة للقطاع العام، والعمل خلالها يُعتبر إضافيًّا، ويوم الجمعة لا يُحسب بيومين بشكل عام.