الجلواح: العمل بالمولات للموظفين ورجال الأمن وغيرهم خلال رمضان 6 ساعات

أكد مستشار الموارد البشرية رضوان الجلواح، أن العمل بالمولات للموظفين ورجال الأمن وغيرهم خلال شهر رمضان، 6 ساعات فقط؛ بغضّ النظر عن الفترة الصباحية أو المسائية.
وأضاف "الجلواح" أن بعض الشركات تتلاعب في هذا الأمر خاصة للساعات المسائية، وتقوم برفع عدد ساعات الدوام لثماني ساعات، وهذا الأمر غير صحيح، وساعات العمل "إضافي".
وتابع في لقائه ببرنامج "من السعودية" على "قناة السعودية"، أن أجر العمل الإضافي يحق للعامل أن يطلبه مقابلًا ماديًّا، وليس إجازة تُرَحّل، وغير ذلك يكون باتفاق داخلي بين الموظف والشركة.
ولفت "الجلواح" إلى أن إجازة العيد تبدأ من الجمعة (وهو إجازة لا تُحسب من إجازة العيد الذي يبدأ من السبت إلى الثلاثاء)، للقطاع الخاص، أو لنهاية الأسبوع بالنسبة للقطاع العام، والعمل خلالها يُعتبر إضافيًّا، ويوم الجمعة لا يُحسب بيومين بشكل عام.