تهريب مواد مخدرة ومشاجرة بمكان عام.. المخالفون في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية في الرياض؛ ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة لخلافٍ بينهم في مكانٍ عام.
وفي الرياض، أيضا تمّ القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قاموا بترويج مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتَيْن.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مقيمَيْن مخالفَيْن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية بالرياض، قاما بتكسير زجاج محل تجاري، وسرقة مبلغ 10 آلاف ريال وجهاز حاسوب.