تهريب مواد مخدرة ومشاجرة بمكان عام.. المخالفون في قبضة "رجال الأمن"

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية في الرياض؛ ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة لخلافٍ بينهم في مكانٍ عام.