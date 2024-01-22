"صندوق الاستثمارات" يطلق شراكة E360 مع بطولات "فورمولا إي" و"إكستريم إي" و"إي 1"

ومن جهته، قال أليخاندرو أجاج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة فورمولا إي وإكستريم إي وإي 1: "تعد هذه الشراكة الفريدة من نوعها علامة فارقة بالنسبة لنا في رحلتنا لريادة أحدث تقنيات التنقل المستدام. لدينا أمثلة متعددة على التأثير الإيجابي الذي أحدثته كل بطولة على حدة حول العالم؛ ولذلك نحن على ثقة بأن (شراكة 360) سترتقي بإمكاناتنا نحو آفاق جديدة، وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة دور استراتيجي في تعزيز التعاون العالمي، وتمكين التعليم، وتنمية المهارات للأجيال الجديدة".