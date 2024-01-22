"صندوق الاستثمارات" يطلق شراكة E360 مع بطولات "فورمولا إي" و"إكستريم إي" و"إي 1"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شراكة E360 مع بطولات سباقات المحركات الكهربائية العالمية، وهي: "فورمولا إي" لسباقات السيارات الكهربائية السريعة، و"إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، و"إي 1" للزوارق الكهربائية السريعة؛ وذلك بهدف تعزيز نمو رياضات المحركات الكهربائية وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام.
وتمتد الشراكة الجديدة لسنوات عدة، وستشكل منصة لمبادرات تبرز قوة رياضة المحركات الكهربائية، وقدرتها على تعزيز الابتكار التكنولوجي، وإحداث نقلة نوعية في مستقبل التنقل المستدام. كما ستكون ركيزة للمساهمة بجهود الحد من انبعاثات الكربون.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم أيضًا عن هويته المطورة، التي تجسد تراث الصندوق وقيمه، وتؤكد التزامه بتحقيق النمو، والاستمرار في قيادة التحول بوتيرة تاريخية فريدة.
ويستخدم الصندوق الهوية المطورة في جميع فعاليات شراكاته، بما في ذلك فعاليات E360.
وحصل الصندوق على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كما نال مرتبة متقدمة عالميًّا بين 100 صندوق ثروة سيادي ضمن أحدث تصنيفات الحوكمة والاستدامة العالمية من مؤسسة Global SWF.
وتتماشى شراكة E360 مع استراتيجية الصندوق في اختيار مجالات الرعاية، التي تتركز على أربعة محاور أساسية، هي: الشمولية، والاستدامة، والشباب، والتكنولوجيا.
وتعمل شراكة E360 على تعزيز الفرص التعليمية في مجال هندسة رياضات المحركات الكهربائية، إلى جانب البرامج التدريبية.
وستمكن رعاية الصندوق لجميع بطولات سباقات المحركات الكهربائية الثلاث من تقديم مبادرات رائدة، بينها:
1. فعاليات PIF Electric 360 للقيادات، التي تجمع بين كبار الخبراء والقيادات في قطاعات مختلفة لتسريع التحول في مجال التنقل المستدام.
2. مبادرات تعليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في السعودية، بالتزامن مع كل سباق من سباقات البطولات الثلاث.
3. برامج التدريب المهني مع شركاء الصناعة والتقنية في كل بطولة.
ومن جهته، قال أليخاندرو أجاج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة فورمولا إي وإكستريم إي وإي 1: "تعد هذه الشراكة الفريدة من نوعها علامة فارقة بالنسبة لنا في رحلتنا لريادة أحدث تقنيات التنقل المستدام. لدينا أمثلة متعددة على التأثير الإيجابي الذي أحدثته كل بطولة على حدة حول العالم؛ ولذلك نحن على ثقة بأن (شراكة 360) سترتقي بإمكاناتنا نحو آفاق جديدة، وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة دور استراتيجي في تعزيز التعاون العالمي، وتمكين التعليم، وتنمية المهارات للأجيال الجديدة".
ومن جانبه، قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: "يثق صندوق الاستثمارات العامة بقوة الشراكات، كما يستثمر في التعاون المبتكر انطلاقًا من شعاره (نستثمر للأفضل). وتقدم شراكة E360 والبطولات الثلاث تعريفًا جديدًا للرياضة الكهربائية، وستعزز نموها؛ وهو ما يتماشى مع استراتيجية الصندوق الداعمة للابتكار في مجال الاستدامة ومستقبل التنقل".