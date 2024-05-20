البنك العربي الوطني anb داعماً ومشاركاً في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية

دعا البنك العربي الوطني anb الى أهمية تفعيل التواصل والتعاون بين المؤسسات المصرفية والمنظمات المالية المعنية بالتحقيقات في الجرائم المالية، لتعزيز أثر التحقيق المالي الموازي عبر توحيد الخبرات المتخصصة والتشاركية، وضمان كفاءة سرية البيانات المتداولة وتسريع وتيرتها، لما من شأنه أن يسهم في دعم الجهود المشتركة للتصدي لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الممهدة لها.
جاء ذلك إثر شراكة البنك لأعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي استضافته رئاسة أمن الدولة السعودية تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 15 - 16 مايو الحالي بالعاصمة الرياض وبمشاركة ممثلين عن 25 دولة و12 منظّمة و600 خبير و 75 متحدثا في مجالات التحريات المالية ومكافحة الفساد.
وأقام البنك جناحا في الملتقى استعرض من خلاله جهوده الإجرائية والتوعوية في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال. حيث شهد الجناح زيارات لعدد من كبار الحضور والمشاركين في أعمال الملتقى في مقدّمتهم معالي رئيس رئاسة أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن السياري، إلى جانب عدد من رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للالتزام لدى anb الأستاذ/ وليد الخليفي وعدد من مسؤولي الإدارة.
وقدّم الخليفي للزوار تعريفاً بأبرز الممارسات التي يتبناها البنك في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يعتمده من معايير دولية متقدّمة لتعزيز مساهمته في دعم جهود المملكة في هذا الجانب، مؤكداً أن شراكة البنك لأعمال الملتقى تأتي في إطار حرصه ودوره الفاعل في تبني المبادرات التي تسهم في تعزيز جسور التعاون والشراكة مع الجهات المعنية للتصدي لهذه العمليات المهددة للأمن الاقتصادي والاجتماعي.
كما شارك البنك على هامش الملتقى في ورشة عمل بعنوان ( التحريات المالية الموازية) واستعرض من خلالها مدير وحدة التحقيق والإبلاغ بإدارة مكافحة غسل الأموال لدى البنك العربي الوطني anb حسان القحطاني، رؤية البنك حيال أهمية حشد الجهود وتعزيز أطر التعاون بين المؤسسات المصرفية والمنظمات المالية وتبادل الخبرات لرفع كفاءة وفاعلية الاستراتيجيات الموجهة للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية سواء المحلية منها أم العابرة للحدود، مستعرضاً تجربة البنك وما ينتهجه من ممارسات ويطوّره من مهارات متقدّمة في هذا الإطار.