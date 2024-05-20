البنك العربي الوطني anb داعماً ومشاركاً في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية

وأقام البنك جناحا في الملتقى استعرض من خلاله جهوده الإجرائية والتوعوية في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال. حيث شهد الجناح زيارات لعدد من كبار الحضور والمشاركين في أعمال الملتقى في مقدّمتهم معالي رئيس رئاسة أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن السياري، إلى جانب عدد من رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للالتزام لدى anb الأستاذ/ وليد الخليفي وعدد من مسؤولي الإدارة.