"موانئ": إضافة خدمة الشحن "cbs" إلى ميناء جدة الإسلامي لتعزيز ربط المملكة بموانئ الصين

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعَد مركزًا لوجستيًّا وتجاريًّا هامًّا على ساحل البحر الأحمر، ويمتد على مساحة 12.5 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي 62 رصيفًا، كما يضم عددًا من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، والتي تشمل محطتين لمناولة الحاويات، ومنطقة متكاملة تمثل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، إضافة إلى مجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قَطر وإرشاد بحري، ‌وصالات لاستقبال الحجاج والمعتمرين والزوار، مجهزة بشكل متكامل.