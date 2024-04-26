" نائب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين ": عقول نيرة تقود رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق مستهدفات مستدامة

أكد الأستاذ عاصم بن بطي العتيبي نائب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين بأن مستهدفات رؤيتنا المباركة تسير وفق ما وضع لها من خطط وإستراتيجيات من قبل عقول نيرة بقيادة حكيمة ورشيدة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله الذي نقدم لهم أسمى آيات التهاني والتبريكات على ما تحقق من مستهدفاتها في عامها الثامن.
وقال الأستاذ عاصم بن بطي العتيبي نائب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين لـ"سبق" أن قطاع التشييد والإسكان في المملكة شهدت تطوراً هائلاً من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطويرية، كما شملت مشاريع الترفيه والسياحة والتي بفضل الله أسهمت في أن تكون مملكتنا الغالية إحدى الدول الجاذبة في قطاع السياحة.
وأضاف " العتيبي ": من ثمار الرؤية المباركة تحقيق مستهدفات اقتصادية تنموية قادت إلى ارتفاع عدد المنشآت إلى 78,297 منشأة في عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 42.4 % مقارنة بالعام 2021، وقد حقق قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً قدره 42.4 %، وبلغ عدد المنشآت متسارعة النمو 1640 شركة من بينها 105 تصنف من بين الشركات الكبيرة، وهو نمو ملحوظ يبرز الدور الجديد الذي يلعبه القطاع الخاص والتشجيع الذي يجده مع بروز هيئات جديدة مثل هيئة تطوير العلا وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز الأعمال السعودي، كل ذلك ولازلنا في منتصف الطريق لتتكامل مشاريع العلا والقدية والبحر الأحمر ونيوم، والمشاريع الإستراتيجية الأخرى في كل منطقة، التي تنقل الاقتصاد إلى مقاييس جديدة تماماً.
وتابع " العتيبي " حديثه أن جميع المراقبين سواء في الداخل أو الخارج يتابعون سير مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بكل اهتمام خصوصاً وأن العديد من الدول المجاورة تسعى أسوة بنا إلى تطبيق رؤيتنا الناجحة وهو أكبر دليل على نجاعة هذه الرؤية.
واختتم العتيبي حديثه بدعوات صادقة سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.