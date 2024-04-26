" نائب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين ": عقول نيرة تقود رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق مستهدفات مستدامة

وأضاف " العتيبي ": من ثمار الرؤية المباركة تحقيق مستهدفات اقتصادية تنموية قادت إلى ارتفاع عدد المنشآت إلى 78,297 منشأة في عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 42.4 % مقارنة بالعام 2021، وقد حقق قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً قدره 42.4 %، وبلغ عدد المنشآت متسارعة النمو 1640 شركة من بينها 105 تصنف من بين الشركات الكبيرة، وهو نمو ملحوظ يبرز الدور الجديد الذي يلعبه القطاع الخاص والتشجيع الذي يجده مع بروز هيئات جديدة مثل هيئة تطوير العلا وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز الأعمال السعودي، كل ذلك ولازلنا في منتصف الطريق لتتكامل مشاريع العلا والقدية والبحر الأحمر ونيوم، والمشاريع الإستراتيجية الأخرى في كل منطقة، التي تنقل الاقتصاد إلى مقاييس جديدة تماماً.