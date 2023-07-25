"المالكي" الباحث والمهتم بالزواحف يكشف تفاصيل "مقطع" لدغة الثعبان

وكشف "المالكي" عن بدايته بأنه باحث ومهتم بدراسة سلوك الزواحف الطبيعية، وطريقة عيشها، منذ أن كان عمره ١٥ سنة، ونمت موهبته، وعرف جميع زواحف السعودية، وكل ما يتعلق بها من فوائد للطبيعة، والتوازن الحيوي، ونَشَر معلومات مفيدة عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ للتحذير من الاقتراب منها في طبيعتها الخاصة، أو العبث معها؛ فهي كائنات سامة وخطيرة، وستدافع عن نفسها بضراوة.