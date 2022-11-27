سيمطر الجو.. خسوف المريخ و"ملك الأمطار النيزكية" يواعدان هواة النجوم

أما كويكب فايتون الذي يعد مصدراً لهذه الأمطار النيزكية، فإنه كبير الحجم ويدور حول الشمس دورة كاملة خلال 1.5 سنة، بينما ستصل زخات الشهب الـ"أورسيد" ذروتها، في أطول ليلة من ليالي العام، أي من 21 إلى 22 ديسمبر المقبل، وسيمكن رؤيتها فقط في نصف الكرة الشمالي للأرض. وسيبدأ مطر النيازك في 17 ديسمبر وسينتهي في 27 ديسمبر.