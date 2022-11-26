"صلاح" و"فيرمينو" نموذجان.. شاهد "نظام ذكي لتقييم اللاعبين" تُطوره جامعة تبوك

وتابع: "مثلًا يقوم نادي ليفربول الإنجليزي بدمج تحليل البيانات في القرارات التي يتخذها في اختيار اللاعبين مقارنة بالأندية الأخرى، ويوجد قسم خاص بتحليل البيانات"؛ مشيرًا إلى أنه في عام ٢٠١٤ بعد انتقال محمد صلاح من تشيلسي إلى نادي روما الإيطالي، وبناء على تحليل البيانات؛ أوصت بالاستحواذ على "صلاح"، وأشارت البيانات إلى أن "صلاح" و"فيرمينو" سيُحدثان نقلة في الفريق وذلك بناء على تحليل تمريرات "فيرمينو" القادرة على صناعة أهداف، ووصل عدد الأهداف التي صنعها أحدهما للآخر في موسم واحد إلى ٢٥ هدفًا؛ ليصبح "فيرمينو" أكثر لاعب أسهم مع "صلاح" بأهداف مشتركة.