استحداث وكالة.. تخصصات القطاع البحري بجامعة المؤسس تفتح ذراعيها للطالبات

وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور فيصل الذيباني أن افتتاح وكالة للطالبات بكلية الدراسات البحرية يتبعه إتاحة القبول للطالبات في البرامج التعليمية بالكلية، مما يعزز نمو وتطوير صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة، كما أن البدء في قبول الطالبات يساعد على المشاركة في المجتمع واستثمار قدرات المرأة السعودية في قطاع النقل البحري وزيادة الكفاءة العامة، بما يحقق الاستدامة التي تنبثق من رؤية المملكة 2030، في الوقت الذي توفر استراتيجية كلية الدراسات البحرية تعليم وتدريب معترف به عالميًا في مجال المسح والنقل البحري؛ لتأهيل الموارد البشرية السعودية وتنمية الاقتصاد الوطني.