"مطل أضم" السياحي الترفيهي.. مشاهد مميزة للمعالم الطبيعية والأثرية

ويُغطي مشروع "مطل أضم" الترفيهي السياحي، الذي أنشأته بلدية المحافظة مساحة 22400 متر مربع وبمسطحات خضراء بلغت مساحتها 6000 متر مربع، ويحتوي على 13 شاليهاً مطلاً، ومتحف تراثي وشلالات ونوافير مائية ومدرجات خضراء ومسرحاً مساحته 500 متر مربع، كما يحتوي على 6 مواقع للأسر المنتجة، وموقعيْن لألعاب الأطفال، وموقعيْن استثماريين، ومصلى رجال ونساء، ودورات مياه ومواقف للسيارات.