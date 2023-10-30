فيصل بن فرحان يشدّد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان القطاع

كما ناقش الوزيران، خلال الاتصال، استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطوّر الأوضاع، حيث شدّد الأمير فيصل، على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.