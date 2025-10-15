أمير المدينة المنورة يزور "الحناكية" ويؤكد: المواطن أولوية التنمية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، زيارة تفقدية لمحافظة الحناكية، ضمن جولاته الميدانية للاطلاع على سير الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية المقدمة لسكان وزوّار محافظات ومراكز المنطقة.
وترأس سموه خلال الزيارة اجتماع المجلس المحلي بمحافظة الحناكية، بحضور المحافظ مبارك المورقي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وأعضاء المجلس، حيث جرى استعراض تقارير الإدارات، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات العامة والبلدية، بالإضافة إلى متابعة أبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها واحتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأكد سمو أمير المنطقة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتعزيز جودة الخدمات، مشددًا على أن المواطن يمثل محور الاهتمام في جميع خطط التنمية، وأن الجهود مستمرة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وخلال لقائه بالمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في المحافظة، نقل الأمير سلمان بن سلطان تحيات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لأهالي الحناكية، وأشاد بما يلمسه من تعاون وتنسيق فاعل بين الجهات في سبيل تطوير المحافظة وخدمة سكانها.
وأشار سموه إلى أن محافظة الحناكية تُعد من المحافظات ذات الأهمية التاريخية والتنموية في المنطقة، نظرًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي ومقومات طبيعية واقتصادية واعدة، مؤكدًا مواصلة العمل على تطوير الخدمات ورفع جودة الحياة فيها.
وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا استعرض الإنجازات والمشاريع التنموية المنجزة في محافظة الحناكية، والمشاريع الجاري تنفيذها خلال عام 2025، إلى جانب كلمة ألقاها الدكتور طارق بن صالح المخلفي نيابةً عن الأهالي، عبّر فيها عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير على متابعته المستمرة واهتمامه بتعزيز التنمية في المحافظة.
كما أُلقيت خلال اللقاء قصيدة شعرية ألقاها الشاعر سلمان الربيقي، نالت استحسان الحضور.