أمير المدينة المنورة يزور "الحناكية" ويؤكد: المواطن أولوية التنمية

وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا استعرض الإنجازات والمشاريع التنموية المنجزة في محافظة الحناكية، والمشاريع الجاري تنفيذها خلال عام 2025، إلى جانب كلمة ألقاها الدكتور طارق بن صالح المخلفي نيابةً عن الأهالي، عبّر فيها عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير على متابعته المستمرة واهتمامه بتعزيز التنمية في المحافظة.