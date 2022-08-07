قوات أمن المنشآت تحتفي بـ743 خريجًا من الدورات التأهيلية والتخصصية

ونقل اللواء العتيبي تهنئة وزير الداخلية للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب قوات أمن المنشآت بشكل خاص والقطاعات الأمنية الأخرى بشكل عام من اهتمام ودعم غير محدود من سموه، معرباً عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في برامج التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن الوطن والمحافظة على أمنه ومقدراته.