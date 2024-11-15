"اليماحي" يثمّن الجهود الملموسة للمملكة في دعم البرلمان العربي

ثمَّن رئيسُ البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، مقترحَ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي قدّمه بشأن دعوة رئيس البرلمان العربي لحضور الجلسات الافتتاحية الرسمية للاجتماعات المقبلة لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.
وقدَّم "اليماحي" في تصريح له اليوم، الشكرَ والتقدير للمملكة العربية السعودية على جهودها لدعم البرلمان العربي، كما وجّه شكرَه لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتبنِّيهم مقترحَ المملكة وحرصهم الشديد على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، والدفع بمسيرة العمل البرلماني إلى أعلى المستويات.
وكان رئيس البرلمان العربي قد شارك ضيفَ شرف لأول مرة في الاجتماع الدوري الــ"18" لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد مؤخرًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.