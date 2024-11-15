"اليماحي" يثمّن الجهود الملموسة للمملكة في دعم البرلمان العربي

وقدَّم "اليماحي" في تصريح له اليوم، الشكرَ والتقدير للمملكة العربية السعودية على جهودها لدعم البرلمان العربي، كما وجّه شكرَه لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول ‎مجلس التعاون لدول ‎الخليج العربية؛ لتبنِّيهم مقترحَ المملكة وحرصهم الشديد على تعزيز دور ‎الدبلوماسية البرلمانية العربية، والدفع بمسيرة العمل ‎البرلماني إلى أعلى المستويات.