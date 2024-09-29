القبض على مواطنين لترويجهما المخدرات في جازان وجدة

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، القبض على مواطن لترويجه (143) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وأوقفته واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحالته لجهة الاختصاص.
فيما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.