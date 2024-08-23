"القازنلي": استمرار هطول الأمطار على الطائف ومكة المكرمة والمدينة حتى الثلاثاء

توقّع المختصُّ في الأرصاد عادل القازنلي، استمرارَ هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة في بعض الأوقات على الطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال القازنلي في تصريحات لقناة "الإخبارية": "تجاوزت كمية الأمطار 40 ملم مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 80 كم/ الساعة؛ ما تسبّب في سقوط بعض اللوحات الإعلانية".
وتوقّع استمرار هطول الأمطار هذا اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى أن تقريرًا خاصًّا صدر حول الحالة المطرية الجديدة.
وحول أسباب هذه الأمطار قال القازنلي: إن "في الخطّ الفاصل المداري ونتيجة التقاء كتل هوائية دافئة وباردة وجافة في نفس الوقت، يرتفع وينخفض على وسط القارة الأفريقية، وقد تتأثر به أجواء المملكة".
ولفت إلى أنّ ذلك يؤدّي لارتفاع نسبة الرطوبة الذي يتسبّب في تشكل السحب الركامية الكثيفة التي تؤدّي لهطول الأمطار.