"الأمن الغذائي" تنهي ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2024م

وأضاف، أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (يونيو - يوليو 2024م) بواقع (13) باخرة، موزعة على (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (243) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (313) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (184) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتنافست (16) شركة عالمية مؤهلة ومتخصّصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتمّت الترسية على (7) شركات كانت عروضها الأقل سعراً ومطابقة للمواصفات.