مدة تسجيل العقارات لـ 108,290 قطعة عقارية في مكة والمدينة والشرقية تنتهي الخميس

كما ينتهي التسجيل لـ 17,535 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ضمن نطاق الأحياء التالية بمحافظة بقيق في: (حي دميغ الجنوبية، حي أشبيلية، حي الأندلس، حي البساتين، حي الربوة، حي الروضة، حي الزهور، حي الصناعية، حي الفردوس، حي المدينة، حي المطار، حي النخيل، حي النزهة، حي غرناطة، حي قرطبة، حي النور، حي أحد، حي طيبة، حي الربيع، حي السلام، حي الريان، حي الواحة، حي الرابية، حي المنار، حي الندى، حي الأثير، حي الجزيرة، حي الفيحاء)، والأحياء التالية بمحافظة الأحساء: حي هجر الثاني عشر، السحيمية، جزء من أم سبعة، جزء من محيرس، جزء من حي بلدة الشقيق الشرقية، جزء من بلدة الشقيق الشرقية.