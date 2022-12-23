إلى مسقط..7 أبطال من "جدة لذوي الإعاقة" يشاركون بـ"الدولي لألعاب القوى"

وأشار إلى أن نادي ذوي الاعاقة بجدة الذي يفخر بتحقيق عدد كبير من البطولات على الصعيد المحلي، ومشاركة نجومه في تمثيل وتشريف المملكة إقليميًا وقاريًا ودوليًا، لا يبخل أبداً على لاعبيه بالمعسكرات الداخلية والخارجية التي يرى أنها ستقدم إضافة لهم، وتساهم في تعزيز قدرتهم، بدعم من الدولة، ممثلة في وزارة الرياضة التي لا تألو جهدًا في تقديم الغالي والنفيس من أجل تحقيق أفضل تمثيل للوطن.