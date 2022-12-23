إلى مسقط..7 أبطال من "جدة لذوي الإعاقة" يشاركون بـ"الدولي لألعاب القوى"

يشارك 6 أبطال وبطلة واحدة من نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة في الملتقى الدولي لرياضة ألعاب القوى، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط، غدًا السبت، ويستمر أربعة أيام، بمشاركة وحضور عدد كبير من أبطال اللعبة على الصعيد العالمي، وتنظمه اللجنة البارالمبية العمانية.
وتشارك السعودية خلال الملتقى الدولي الذي يجمع أكثر من 20 دولة حول العالم، بنادي جدة وحائل، نظير وجود عدد كبير من اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة وتحقيق إنجاز جديد للوطن، حيث ستكون البطولة بمثابة استعداد قوي للمشاركات القارية والعالمية المقبلة التي تنتظر أبطال ألعاب القوى من ذوي الإعاقة.
وأكد المدير التنفيذي لنادي ذوي الاعاقة بجدة ورئيس بعثته في مسقط الدكتور نعيم مهدي، على أهمية أن يعود الأبطال بعدد من الميداليات الملونة التي تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية بشكل عام، وألعاب القوى على وجه الخصوص على الصعيد الدولي، وأكد أن الملتقى يعتبر من البطولات القوية التي تشهد منافسات قوية مثيرة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 فريقًا يمثلون الدول المتطورة في اللعبة.
ولفت إلى أن النادي استعد لهذه البطولة، عبر تدريبات مكثفة ومشتركة جمعت اللاعبين الدوليين الذين سيكون لهم حضور كبير في البطولة -بمشيئة الله-، متوقعاً أن يعود الـ7 أبطال وبطلات بميداليات متقدمة تضاف إلى سلسلة إنجازات النادي المتتالية، وشدد على أن المشاركة مهمة لأنها ستكون إعدادًا لبعض اللاعبين المشاركين في بطولة برلين الدولية.
وأشار إلى أن نادي ذوي الاعاقة بجدة الذي يفخر بتحقيق عدد كبير من البطولات على الصعيد المحلي، ومشاركة نجومه في تمثيل وتشريف المملكة إقليميًا وقاريًا ودوليًا، لا يبخل أبداً على لاعبيه بالمعسكرات الداخلية والخارجية التي يرى أنها ستقدم إضافة لهم، وتساهم في تعزيز قدرتهم، بدعم من الدولة، ممثلة في وزارة الرياضة التي لا تألو جهدًا في تقديم الغالي والنفيس من أجل تحقيق أفضل تمثيل للوطن.
ويشارك النادي بعدد ٦ لاعبين، يتولى تدريبهم الدولي السابق موسى هوساوي، ولاعبة واحدة تدربها الكابتن أمجاد الغامدي، بإشراف إداري الفريق مبارك العوفي، صاحب الخبرات الواسعة، وتتكون البعثة من فريق إعلامي وأخصائي علاج طبيعي.