بمشاركة أكثر من 130 هاويًا.. البوابة الوطنية للهوايات تنظّم بطولة "الهواة" للشطرنج بمكة المكرمة

تنطلق غدًا بمنطقة مكة المكرمة ولمدة يومين، بطولة الشطرنج للهواة؛ التي تنظمها البوابة الوطنية للهوايات (هاوي)؛ إحدى مبادرات مركز برنامج جودة الحياة؛ بهدف تعزيز ممارسة الهوايات وتحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم المفضلة، مع تطلع البوابة إلى تحقيق هدفها الطموح في وصول عدد أندية الهواة إلى ستة آلاف بحلول عام 2030.
وتجري البطولة بمشاركة أكثر من 130 هاويًا في مقر نادي مكة يارد الرياضي؛ وهو أحد الأندية المسجلة في بوابة هاوي، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر تطبيق هاوي المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
وتستهدف البطولة جميع هواة الشطرنج في منطقة مكة المكرمة- الرياض وجدة لاحقًا هذا العام- كما تقرر تطبيق اللوائح والقوانين المعتمدة محليًا ودوليًا؛ وفقًا لنظام بوخولز (Buchholz system) المتعارف عليه عالميًا.
وأوضح مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات (هاوي) عناد بن سعد النفيعي، أن بطولة مكة للشطرنج تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشرف عليها البوابة لتنمية قطاع الهوايات في جميع أنحاء المملكة، و لها دور كبير في تحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود في المجتمع.
وأكد النفيعي أن هذه البطولات تلعب دورًا حاسمًا في رفع مستوى التفاعل بين الهواة مع بعضهم البعض، وتسهم في تهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في ممارسة الهوايات الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها من الهوايات.
يذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، شهد نموًا متسارعًا منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة؛ الذي أسس مع (12) جهة حكومية المظلة المعنية بقطاع الهوايات (هاوي) التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، إلى جانب التوعية المستمرة بأهمية ممارستها.