بمشاركة أكثر من 130 هاويًا.. البوابة الوطنية للهوايات تنظّم بطولة "الهواة" للشطرنج بمكة المكرمة

وأوضح مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات (هاوي) عناد بن سعد النفيعي، أن بطولة مكة للشطرنج تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشرف عليها البوابة لتنمية قطاع الهوايات في جميع أنحاء المملكة، و لها دور كبير في تحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود في المجتمع.