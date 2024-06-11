"المسند": الاحترار العالمي قد يزيد الاضطرابات الجوية المؤثرة على الطيران

يرى أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن الظروف الناجمة عن الاحترار العالمي والتغير المناخي، قد تساهم في رفع معدلات تكرار وشدة الاضطرابات الجوية المؤثرة على الطيران.
وكتب "المسند" عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه وفقًا لبيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، فإن متوسط عدد الإصابات المتعلقة بالاضطرابات الجوية سنويًا في الولايات المتحدة فقط هو 33 إصابة.
ولفت إلى أنه مع ذلك يبقى الطيران من أكثر وسائل النقل أمانًا، فالطائرات مصممة للتعامل بكفاءة مع المطبات الهوائية.
وتابع "المسند": تكشف الإحصائيات أن احتمالية وقوع حادث جوي هي 1 في 11 مليون، بينما قيادة السيارة تبلغ 1 في 5,000.