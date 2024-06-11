"المسند": الاحترار العالمي قد يزيد الاضطرابات الجوية المؤثرة على الطيران

يرى أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن الظروف الناجمة عن الاحترار العالمي والتغير المناخي، قد تساهم في رفع معدلات تكرار وشدة الاضطرابات الجوية المؤثرة على الطيران.