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"الحصيني": دخول اليوم الـ36 من "المربعانية".. والرياض أبرد من الشام
أوضح أن أقل حرارة سُجلت ظهرًا في حائل وقدرها 9 درجات
قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية الإعلامي عبدالعزيز الحصيني: إن الأربعاء هو اليوم الـ36 من "المربعانية".
وأضاف "الحصيني" أن الحرارة المسجلة ظهر اليوم، الساعة الواحدة، تمثلت في أجواء باردة على الشمالية والوسطى، تميل للبرودة على الشرقية والمدينة والمرتفعات الغربية والجنوبية، ولطيفة إلى معتدلة على باقي المناطق.
وأكد "الحصيني" أن أقل حرارة اليوم كانت في حائل 9°C، والرياض تُسجل 12°C، وهي أبرد من بلاد الشام.