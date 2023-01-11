"الحصيني": دخول اليوم الـ36 من "المربعانية".. والرياض أبرد من الشام

وأضاف "الحصيني" أن الحرارة المسجلة ظهر اليوم، الساعة الواحدة، تمثلت في أجواء باردة على الشمالية والوسطى، تميل للبرودة على الشرقية والمدينة والمرتفعات الغربية والجنوبية، ولطيفة إلى معتدلة على باقي المناطق.