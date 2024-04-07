"تمّ القبض".. الأمن العام يطيح بعددٍ من مرتكبي الجرائم بالمملكة

وأوضح الأمن العام، إلقاء شرطة منطقة الرياض، القبض على ستة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومخالف من الجنسية اليمنية، ومقيم أريتري، سرقوا مركبة واستخدموها في سلب المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموالٍ وتهريبها إلى خارج المملكة.