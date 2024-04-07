"تمّ القبض".. الأمن العام يطيح بعددٍ من مرتكبي الجرائم بالمملكة

استعرض "الأمن العام" في مقطع فيديو عدداً من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها.
وأوضح الأمن العام، إلقاء شرطة منطقة الرياض، القبض على ستة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومخالف من الجنسية اليمنية، ومقيم أريتري، سرقوا مركبة واستخدموها في سلب المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموالٍ وتهريبها إلى خارج المملكة.
كما أعلن الأمن العام، عبر حسابه بمنصة "إكس" في "فيديو" تحت عنوان "تمّ القبض"، إيقاف شرطة الرياض لمواطن وأربعة وافدين من الجنسية السورية، ارتكبوا أفعالاً منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية، وحيازة مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره.
فيما ألقت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية قام في مركبته بنقل ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها.
بينما ألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن، القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر.