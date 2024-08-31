محمية الإمام تركي تشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

دشّنت هيئةُ تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، اليوم السبت؛ جناحَها المشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الحادية والعشرين، الذي ينظّم خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2024.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتنشيط السياحة البيئية؛ تحقيقًا لرؤيتها بأن تكون محمية عالمية ووجهة سياحية بيئية فريدة بتراثها الغني وطبيعتها الخلابة.
وعلى مدى تسعة أيام ستقدم الهيئةُ لزوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، قصةَ نجاح المحمية في استعادة التوازن البيئي وصون التنوع الطبيعي للكائنات الفطرية والغطاء النباتي وحماية التراث ودعم وتمكين المجتمع المحلّي؛ وذلك من خلال تجربة تفاعلية فريدة تنطلق من عمق التراث الثقافي للمملكة، بما يعكس أصالة المجتمع المحلي وإبداعاته من الفنون التراثية والحرف التقليدية.
كما يضمّ جناحُ هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، أبرزَ برامجها السياحية، مثل محمية الشمال أول محمية للصيد المستدام في المملكة العربية السعودية، وكرفانات الحسكي التي تعدُّ تجربة فريدة للأفراد والعائلات وسط الطبيعة والمناظر الخلابة الرائعة، وكذلك أنشطة التخييم والتجارب الاستثنائية، مثل مشاهدة النجوم في منطقة السماء المعتمة.
وتهدف هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، من خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إلى تعزيز السياحة البيئية، والحفاظ على البيئة، وإشراك المجتمع المحلي.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز المحمية كوجهة رائدة للسياحة البيئية، وتسليط الضوء على جهودها في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما تركّز الهيئة على تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في مبادراتها البيئية؛ ما يسهم في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعدّ محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، ثاني أكبر المحميات الملكية بمساحة 91,500 كم2، وتضمّ أكثر من 138 نوعًا من الكائنات الفطرية، وما يزيد على 179 نوعًا نباتيًّا.
وتمتاز المحمية بطبيعتها الخلّابة والتنوع البيئي الفريد، في حين تحتضن عدة معالم تراثية ومواقع أثرية وتاريخية.