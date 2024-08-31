محمية الإمام تركي تشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

كما يضمّ جناحُ هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، أبرزَ برامجها السياحية، مثل محمية الشمال أول محمية للصيد المستدام في المملكة العربية السعودية، وكرفانات الحسكي التي تعدُّ تجربة فريدة للأفراد والعائلات وسط الطبيعة والمناظر الخلابة الرائعة، وكذلك أنشطة التخييم والتجارب الاستثنائية، مثل مشاهدة النجوم في منطقة السماء المعتمة.