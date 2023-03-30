حرارة تحت الصفر وأعلى كمية أمطار بيوم واحد.. ملامح تاريخية لمناخ المملكة خلال أبريل لـ37 عامًا

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن إحصائيات مناخ المملكة خلال شهر أبريل بداية من العام 1985 حتى العام المنتهي 2022م.
وقال المركز: مناخيًا في أبريل سجّلنا درجات حرارة تحت الصفر في شمال المملكة؛ وأعلى كمية هطول #أمطار في يوم واحد على مرتفعات مكة.
وأضاف المركز في فيديو معلوماتي أن المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تتميز بأعلى هطول للأمطار خلال أبريل؛ في حين لوحظ ارتفاع في درجة الحرارة العظمى التي تجاوزت حاجز الـ40 درجة خصوصًا على المناطق الداخلية والساحلية منها؛ بينما تحافظ المرتفعات على درجة حرارة ربيعية معتدلة.
وتابع: خلال أبريل تنشط العواصف الترابية غالبًا على الجزأين الشرقي والشمالي الشرقي في المملكة، مع تأثر وادي الدواسر بأعلى تكرار للعواصف الترابية في أبريل.
وحسب الفيديو، سجلت شرورة أعلى درجة حرارة لشهر أبريل في تاريخ 17/ 4/ 2018 بـ46.2 درجة مئوية، وسجلت طريف أقل درجة حرارة لشهر أبريل في تاريخ 12/ 4/ 1997م، بدرجة واحدة تحت الصفر؛ فيما سجلت الطائف أعلى كمية أمطار خلال يوم واحد في أبريل بتاريخ 18/ 4/ 1994م مسجلة 169مم.
وتعتبر أعلى مجموع كمية هطول خلال أبريل في أبها خلال العام 2016 بإجمالي 244مم.
وسجلت سرعة الرياح في الأحساء 148كم/س، وبلغ أعلى تكرار للعواصف الترابية في أبريل 132 مرة على وادي الدواسر خلال الفترة من 198 إلى 2022م.