حرارة تحت الصفر وأعلى كمية أمطار بيوم واحد.. ملامح تاريخية لمناخ المملكة خلال أبريل لـ37 عامًا

وأضاف المركز في فيديو معلوماتي أن المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تتميز بأعلى هطول للأمطار خلال أبريل؛ في حين لوحظ ارتفاع في درجة الحرارة العظمى التي تجاوزت حاجز الـ40 درجة خصوصًا على المناطق الداخلية والساحلية منها؛ بينما تحافظ المرتفعات على درجة حرارة ربيعية معتدلة.