الإبراهيم يلتقي عددًا من الوزراء على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة

الْتقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى بالأمم المتحدة الذي تشارك فيه المملكة، مديرَ عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية للبلدان الأقل نموًّا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية رباب فاطمة، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبوليريك إيجر، والمندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والدكتور محمد الحسن.