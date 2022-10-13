"التجارة": السجن والتشهير لمواطنين ومقيم مصري لارتكابهم الغش في بيع المعسلات

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفي الأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، وعقوبة التشهير وإبعاد العمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل.