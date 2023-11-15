مع تحسّن الطقس.. أهالي وزوار العلا يخرجون للاستمتاع بجمال المواقع الطبيعية

شهدت محافظة العلا هذه الأيام أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مما أسهم في تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة، إضافةً إلى اعتدال الأجواء مع دخول شهر نوفمبر، وأدت هذه الأجواء إلى جذب أهالي وزوار المحافظة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة.
وذكر عدد من المتنزهين أن المحافظة تتمتع بالعديد من المواقع الجميلة والجاذبة، حيث قال صالح البلوي: محافظة العلا تعـدّ من أهم المواقع التراثية والثقافية والحضارية، وتحوي آثارًا بعضها يعود لآلاف السنين، إضافة إلى تنوع الأماكن الجاذبة للزيارة ما بين واحات النخيل والحرات المرتفعة التي تعانق السحاب، والمنتجعات الصحراوية، والأنشطة والفعاليات المتنوعة.
من ناحيته، دعا محمد الشهراني الجميع إلى المحافظة على المكتسبات الطبيعية من خلال الالتزام بنظافة الموقع وعدم رمي المخلفات، واستخدام الأدوات المخصصة للطبخ وشبة النار، إضافة لاستخدام الحطب المستورد، وعدم قطع الأشجار.
بدوره، أوضح محمد القاضي أنه يحرص بشكل دائم على التنزه خارج نطاق المدن، مشيرًا إلى أن الأجواء في هذه الأيام لطيفة مع وجود الأمطار.