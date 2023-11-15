مع تحسّن الطقس.. أهالي وزوار العلا يخرجون للاستمتاع بجمال المواقع الطبيعية

وذكر عدد من المتنزهين أن المحافظة تتمتع بالعديد من المواقع الجميلة والجاذبة، حيث قال صالح البلوي: محافظة العلا تعـدّ من أهم المواقع التراثية والثقافية والحضارية، وتحوي آثارًا بعضها يعود لآلاف السنين، إضافة إلى تنوع الأماكن الجاذبة للزيارة ما بين واحات النخيل والحرات المرتفعة التي تعانق السحاب، والمنتجعات الصحراوية، والأنشطة والفعاليات المتنوعة.