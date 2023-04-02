في استجابة سريعة.. إمارة عسير: نقل الطفلة "تولين" للعلاج في مستشفى المنطقة المركزي

أعلنت إمارة منطقة عسير متابعة حالة الطفلة تولين، ومؤكدةً أنه سيتم نقلها بعد استقرار حالتها.
جاء ذلك في ردّ لإمارة عسير على تغريدة للمواطن صالح آل سرور عبر تويتر، ناشد خلالها الأمير تركي بن طلال، بالنظر في نقل حفيدته الطفلة تولين آل مهري، بالإخلاء الطبي للعلاج في مستشفى عسير المركزي.
وقال "آل سرور": إن حفيدته ترقد بمستشفى الولادة والأطفال بنجران على إثر إصابتها بنزيف في المخ، وحالتها سيئة؛ لعدم وجود دكتور مخ وأعصاب أطفال.
وأكدت الإمارة على حسابها الرسمى أنها تتابع حالة الطفلة تولين، شفاها الله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم نقلها، إن شاء الله، بعد استقرار حالتها، بناء على نتائج التقارير الطبية التي أكدت أن نقلها في الوقت الحالي قد يعرض حياتها للخطر".