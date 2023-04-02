في استجابة سريعة.. إمارة عسير: نقل الطفلة "تولين" للعلاج في مستشفى المنطقة المركزي

وأكدت الإمارة على حسابها الرسمى أنها ⁩تتابع حالة الطفلة تولين، شفاها الله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم نقلها، إن شاء الله، بعد استقرار حالتها، بناء على نتائج التقارير الطبية التي أكدت أن نقلها في الوقت الحالي قد يعرض حياتها للخطر".