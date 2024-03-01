تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي يُطلق مبادرة "دواؤك في رمضان"

أطلق تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، مبادرة توعوية للتثقيف الدوائي تحت شعار "دواؤك في رمضان" من خلال حملة ميدانية تستهدف مستشفيات المنطقة ومحافظاتها والمراكز الصحية والمنطقة المركزية ومرتادي المراكز التجارية.
وأوضح تجمُّع المدينة الصحي، أن هذه المبادرة تأتي في ظل سعي التجمُّع لرفع مستوى الوعي لدى المرضى والحفاظ على الاستخدامات الصحيحة للدواء والتأكيد على توقيت أخذ الأدوية والجرعات المناسبة لضمان الاستفادة الكاملة منها.
وبيّن التجمُّع، أنه سيتم تنفيذ المبادرة من خلال توزيع منشورات توعوية وتثقيفية للمرضى والمراجعين تشمل توعية إلكترونية وشاشات بالمنشآت الصحية ومنشورات مرئية وتستمر طوال شهر رمضان المبارك في قسم الرعاية الصيدلية، بهدف الإجابة عن تساؤلات المرضى المتكررة عن تناول الأدوية أثناء الصيام وتأثيرها على جسم المريض الصائم، وكيفية تناولها، وذلك لضمان سلامة المرضى، وعدم وقوع أضرارٍ عرضية نتيجة استخدامات الأدوية الخاطئة في شهر رمضان.
وأضاف: سوف يقوم المختصّون بإعطاء الطرق المثلى لاستخدام تناول الأدوية في أثناء الصيام، إضافة إلى مجموعة من النصائح والإرشادات التي يحتاج إليها المريض للتعامل مع الأدوية خلال شهر رمضان الكريم؛ تشمل المضادات الحيوية وأدوية الصرع وأدوية القلب، ونصائح وإرشادات عامة لمرضى الضغط والسكري،، والطرق المثلى لاستخدام الأنسولين والتطرق إلى الأقراص المخفضة للسكر والحقن الخاصة بعلاج السكري.
وشدَّد تجمُّع المدينة الصحي في الوقت ذاته، على اتباع تعليمات الأطباء أو الحصول على المشورة الصحية عبر القنوات الرسمية المخصّصة لذلك.