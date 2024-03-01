تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي يُطلق مبادرة "دواؤك في رمضان"

وبيّن التجمُّع، أنه سيتم تنفيذ المبادرة من خلال توزيع منشورات توعوية وتثقيفية للمرضى والمراجعين تشمل توعية إلكترونية وشاشات بالمنشآت الصحية ومنشورات مرئية وتستمر طوال شهر رمضان المبارك في قسم الرعاية الصيدلية، بهدف الإجابة عن تساؤلات المرضى المتكررة عن تناول الأدوية أثناء الصيام وتأثيرها على جسم المريض الصائم، وكيفية تناولها، وذلك لضمان سلامة المرضى، وعدم وقوع أضرارٍ عرضية نتيجة استخدامات الأدوية الخاطئة في شهر رمضان.