لماذا لا تتكرر السنة الكبيسة إلا مرة كل 4 سنوات؟.. "الزعاق" يوضح

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن أسباب عدم تكرار السنة الكبيسة إلا مرة واحدة كل 4 سنوات.
وأكد أن يوم 29 فبراير هو اليوم الأوحد في السنة الذي لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 4 سنوات، ومواليد هذا الشهر يحتفلون بعيد ميلادهم مرة واحدة كل 4 أعوام.
وأضاف الزعاق أن السبب يرجع إلى أن عدد أيام السنة هو 365 يومًا وربع؛ لذلك يتم جمع الربع كل عام ليصبح يومًا كاملًا في السنة الرابعة وهو يوم 29 فبراير.
ولفت في فيديو على حسابه على "إكس"، أن السنة الميلادية تنقسم إلى سنة بسيطة وعدد أيامها 365 يومًا، وفيها شهر فبراير 28 يومًا، وسنة كبيسة عددها 366 يومًا ويكون شهر فبراير فيها 29 يومًا؛ أي أن السنة الكبيسة تزداد يومًا واحدًا عن السنة البسيطة.