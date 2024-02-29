لماذا لا تتكرر السنة الكبيسة إلا مرة كل 4 سنوات؟.. "الزعاق" يوضح

ولفت في فيديو على حسابه على "إكس"، أن السنة الميلادية تنقسم إلى سنة بسيطة وعدد أيامها 365 يومًا، وفيها شهر فبراير 28 يومًا، وسنة كبيسة عددها 366 يومًا ويكون شهر فبراير فيها 29 يومًا؛ أي أن السنة الكبيسة تزداد يومًا واحدًا عن السنة البسيطة.