عن عودة "طاش".. "السليمان": عودة لذكريات الزمن الجميل ولن أطالب المسلسل بالكثير

وفي مقاله "عودة (طاش)!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "قدم (طاش) حلقتين في حلقة واحدة في اليوم الأول من رمضان، النصف الأول من الحلقة كان إبداعياً وظف عودة المسلسل بشكل جاذب للمشاهد من خلال قصة الغيبوبة التي سببها برق العاصفة أثناء الرحلة البرية، وكانت كوميديا مواقف الفوارق الاجتماعية والتقنية التي وجدوها ما قبل وبعد الغيبوبة رائعة، وكان بالإمكان أن تستمر طوال الحلقة ويبنى عليها مواقف كوميدية لا حد لها، لكن الانعطافة الحادة التي اتخذتها الحلقة بالدخول في متاهة قضية احتيال الابن شتت الحلقة وأضعفتها كثيراً!".