"أمانة الطائف" تزيل 3 آلاف طن من نواتج الحفر ومخلفات البناء مجهولة المصدر

وعززت فرق الأمانة بوكالتي المشاريع والخدمات أعمال إزالة ونقل المخلفات المجهولة المصدر من جميع المواقع المرصودة، بعد أن رصدت رمي مخلفات البناء في مواقع تفرقة وفي الأراضي البيضاء، كما تابعت مخالفات ترك بقايا مواد البناء خارج أسوار المنشآت، وإتلاف سفلتة الشوارع والأرصفة، وعدم وجود سواتر خارجية أو لوحات تعريفية بالمنشأة، بالإضافة إلى عدم تعاقد ملاك المنشآت مع حاويات نقل بقايا مواد البناء، وإهمال نظافة الموقع أثناء أعمال الإنشاء، وهي مخالفات تم رصدها.