بمشاركة 1000 متطوع.. انتهاء المرحلة الأولى من "وطهِّر بيتي" لاستقبال ضيوف الرحمن

وقال إن المبادرة لم تنتهِ بعد؛ فهي مستمرة إلى نهاية الموسم إن شاء الله. وقد بدأت المرحلة الأولى الأسبوع الماضي بأعمال النظافة وإزالة النفايات، ثم انطلقت المرحلة الثانية من هذه المبادرة، التي تشمل زراعة الحدائق والزهور، وتم يوم أمس العمل في حي النسيم الذي يضم عددًا كبيرًا من الفنادق والدور السكنية لضيوف الرحمن، وكان هناك تفاعل وتجاوب كبير من قِبل ضيوف الرحمن مع فعاليات هذه المبادرة، وإن شاء الله المبادرة مستمرة حتى نهاية الموسم، وعلى مراحل متعددة إن شاء الله.