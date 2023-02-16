انطلاق "المسح الجيوفيزيائي الجوي" بعسير في محطته الثالثة

وتابع قائلاً: كما سيتم الحصول من خلال هذه المشروعات على بيانات جيولوجية متنوعة بمواصفات دقيقة؛ لجذب المهتمين بالاستثمار التعديني وخلق فرص تعدينية جديدة، لما لها من أثر اقتصادي وتنموي، باعتباره قطاعًا واعدًا وحيويًا في مستقبل الدولة.