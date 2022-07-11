انعقاد اجتماع اللجنة المشرفة على مهرجان فلفل شقراء الثاني

وتشمل الفعاليات المتنوعة مشاركة أسر منتجة، فود ترك، نقاط بيع، كافيهات، مطاعم، ألعاب أطفال، الجناح الحجازي، الجناح البحريني، الجناح الحساوي، إضافة إلى فعاليات المسرح والفرق الترفيهية، الفنون الشعبية، ألعاب الخفة، وفعاليات نسائية مميزة، جوائز ومسابقات.