انعقاد اجتماع اللجنة المشرفة على مهرجان فلفل شقراء الثاني

ترأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي رئيس اللجنة العليا المشرفة على مهرجان فلفل شقراء الثاني والفعاليات المصاحبة لعام 1443هـ في مكتبه بديوان المحافظة، اجتماع اللجنة العليا الذي عقد اليوم الاثنين الموافق 12/ 12/ 1443.
وحضر الاجتماع مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء محمد أباحسين، ومساعد رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس بندر الشيباني، والدكتور عبدالله المقحم المشرف على البرنامج الثقافي، فهد العويويد والمهندس علي السبيعي مشرفي الاستقبال، ونايف المطيري المشرف على الإعلام.
وشهد الاجتماع ترشيح أحمد الصميت مديراً تنفيذياً للمهرجان، ورائد الصعب مساعداً للمشرف على البرامج الثقافية، إضافة إلى شيهانة الحافي للإشراف على الأسر المنتجة.
وناقش المجتمعون الاستعدادات لإقامة مهرجان فلفل شقراء الثاني والذي ينطلق يوم الخميس بتاريخ 22/ 12/ 1443هـ لأربعة أيام في الخيمة المعدة للفعاليات بجوار قاعة احتفالات البلدية الواقعة بجوار نادي الوشم الرياضي.
ومن المقرر أن يشهد المهرجان عرضًا للفلفل وبعض المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، ومزاد إلكتروني، وتسويق إلكتروني، وبيع جملة وتجزئة في المهرجان، مع فعاليات مصاحبة تستمر لمدة 10 أيام في قاعة احتفالات البلدية والساحات الخارجية للقاعة.
وتشمل الفعاليات المتنوعة مشاركة أسر منتجة، فود ترك، نقاط بيع، كافيهات، مطاعم، ألعاب أطفال، الجناح الحجازي، الجناح البحريني، الجناح الحساوي، إضافة إلى فعاليات المسرح والفرق الترفيهية، الفنون الشعبية، ألعاب الخفة، وفعاليات نسائية مميزة، جوائز ومسابقات.
ووجّه المحافظ بوجوب تضافر الجهود والتعاون بين الجهات المشاركة والمعنية والأجهزة ذات العلاقة من أجل إنجاح هذا المهرجان.